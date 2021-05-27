أخبار عاجلة

عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" -
خطيب المسجد النبوي: البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي لإحلال السلام في أفغانستان يبشّر بخير -
عفو عن محكومين وتمديد إقامة وتأشيرات وحد حرابة.. هنا "الداخلية في أسبوع" -
"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 11 مسجداً في 4 مناطق -
خطيب الحرم المكي: نشر المواد الكيماوية والتجارب النووية من أفدح الشرور -
"رب اجعل هذا البلد آمنًا".. حملة يدشنها محافظ الليث والأمن الفكري هدف -
تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة -
"هيئة كبار العلماء" تدعو أطراف النزاع الأفغان للإصغاء إلى داعي الصلح والعلم والحكمة -
"الملكية الفكرية" تغرم شركة 100 ألف ريال لتقليد علامة تجارية مسجلة -
"الزكاة" تنال شهادة "الآيزو" في استمرارية الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصحة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا متاحة لمن بلغ 60 عامًا فأكثر

Print
الصحة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا متاحة لمن بلغ 60 عامًا فأكثر الصحة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا متاحة لمن بلغ 60 عامًا فأكثر
شددت على التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال فترة الإجازة الصيفية

الصحة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا متاحة لمن بلغ 60 عامًا فأكثر

كشفت وزارة الصحة، أن الجرعة الثانية من لقاح #كورونا، متاحة لمن بلغ 60 عامًا فأكثر.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق اليوم، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار ؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وتجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة 13 مليون جرعة فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 444780 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 427462 حالة، ووصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى (7295) حالة، رحمهم الله.

وتنصح "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا