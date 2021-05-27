هبوط أسعار النفط.. وبرنت عند 68.58 دولار للبرميل

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انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.4%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، لكنها لا تزال قريبة من مستوياتها المرتفعة المسجلة على مدار الأسبوع، وسط تفاؤل المستثمرين بتعافي الطلب على الخام بدعم من انطلاق موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.

وتترقب الأسواق الاجتماع المقبل لمجموعة "أوبك+" والذي سينعقد في الأول من يونيو، إذ سيقيم المنتجون خلاله ما إذا كان عليهم تعديل مستويات الإنتاج أم لا.

ويتوقع "جيه بي مورجان تشيس" ألا تتجه المجموعة إلى زيادة الإنتاج أعلى مستويات مايو الجاري حتى يوليو المقبل، وأن "أوبك+" ستقرر أي زيادة مستقبلية استنادًا إلى توقعات الطلب، وفقًا لوكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 0.4% إلى 68.58 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.4% مسجلة 65.98 دولار للبرميل.