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تركا منزلهما وسكنا شجرة منذ 7 أعوام.. لمُسنّ وشقيقته قصةٌ في غميقة!

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يعانيان نفسيًّا وابن شقيقهما يناشد الوقوف على حالتهما ونقلهما لدور رعاية

تركا منزلهما وسكنا شجرة منذ 7 أعوام.. لمُسنّ وشقيقته قصةٌ في غميقة!

منذ أكثر من سبع سنوات ومواطن مُسن في العقد السابع من عمره وشقيقته الخمسينية يسكنان تحت ظل شجرة بمركز غميقة (30 كلم شرق محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة)، تاركيْن منزلهما الذي أنشأته لهما الجمعية الخيرية بغميقة؛ وذلك لمعاناتهما من مرض نفسي أصيبا به منذ سنوات عدة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من "ابن شقيقهما" بعد وقوفها على الحالة، فإن المسن وشقيقته لا يوجد لهما أبناء، ويسكنان في تلك القرية منذ سنوات، ينتقلون من موقع لآخر، وقد قامت جمعية البر الخيرية بمركز غميقة بإنشاء منزل لهما؛ لكنهما رفضا أن يسكناه، وقام فاعل خير ببناء صندقة خشبية لعلها تناسبهما لكنهما رفضاها أيضًا واستمرا في السكن في العراء تحت ظل الأشجار.

وقال: "أنا أقوم على رعايتهما، ولكنني أعاني صعوبة بالغة في ذلك نظرًا لما يعانيان منه من مرض نفسي جعلهما لا يحبذان الناس، كما أن بعض أهل الخير يقومون بتوفير بعض الوجبات اليومية لهما بين الحين والأخر، لكنهما يرفضانها في أغلب الأحيان".

وأضاف: يبلغ المسن من العمر قرابة 66 عامًا، ولديه الهوية الوطنية، أما شقيقته فُقد فقدت منها منذ سنوات، ولم تحصل على "بدل مفقود" حتى اليوم، وهما مسجلين في الضمان الاجتماعي؛ حيث كان يُصرف لهما، قبل أن يتوقف بسبب الحسابات البنكية.

وطالب "ابن شقيقهما" وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية بنقلهما إلى دار رعاية المسنين، بعد أن يتم فحصهما طبيًّا للتأكد من سلامتهما وخلوهما من الأمراض.

تركا منزلهما وسكنا شجرة منذ 7 أعوام.. لمُسنّ وشقيقته قصةٌ في غميقة!

تركا منزلهما وسكنا شجرة منذ 7 أعوام.. لمُسنّ وشقيقته قصةٌ في غميقة!

تركا منزلهما وسكنا شجرة منذ 7 أعوام.. لمُسنّ وشقيقته قصةٌ في غميقة!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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