ارتفاع الصادرات غير البترولية للمملكة بنسبة 23.1% والواردات بنسبة 4.0%

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في الربع الأول من عام 2021م.. بلغت قيمة الواردات من الصين 28.5 مليار ريال

سجلت الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2021م ارتفاعًا بنسبة 10.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2020م؛ حيث بلغت قيمتها 212.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021م، مرتفعة 20.7 مليار ريال عن الربع الأول عام 2020م؛ وذلك بنسبة 6.6%، وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.6% في الربع الأول عام 2020م إلى 71.8% في الربع الأول عام 2021م؛ بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الرابع 2020م) بمقدار بلغ 32.4 مليار ريال، بنسبة (18.0+%).

وسجلت الصادرات غير البترولية وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاعًا بنسبة 23.1% في الربع الأول عام 2021م بالمقارنة مع الربع الأول عام 2020م؛ حيث سجلت 59.9 مليار ريال مقابل 48.7 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2020م، وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من 25.4% في الربع الأول عام 2020 إلى 28.2% في الربع الأول 2021.

وكانت أهم السلع، اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، التي تمثل نسبتها 33.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية، قد ارتفعت بنسبة 8.2%، تليها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، التي تمثل نسبتها 27.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية بنسبة 8.3% عن الربع الأول عام 2020م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع عام 2020م بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 2.4+%.

وسجلت الواردات للمملكة في الربع الأول عام 2021م ارتفاعًا نسبته 4.0% بمقدار بلغ 5.3 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 137.7 مليار في الربع الأول 2021م، مقابل 132.3 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2020م؛ وذلك نتيجة لانخفاض معظم القطاعات مقارنة مع الربع الأول عام 2020م.. وكانت أهم السلع، الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، التي تمثل نسبتها 20.1% من إجمالي الواردات قد ارتفعت بنسبة 3.7%، تليها معدات النقل وأجزاؤها التي تمثل نسبتها 16.4% من إجمالي الواردات قد انخفضت بنسبة 5.7% عن الربع الأول عام 2020م، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع 2020م بمقدار بلغ 0.5 مليار ريال، بنسبة 0.3+%.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 43.5% في الربع الأول عام 2021م مقابل 36.8% في الربع الأول عام 2020م؛ وذلك نتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية 23.1% عن الارتفاع في الواردات 4.0% خلال هذه الفترة.

وفي الربع الأول عام 2020م بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين 38.9 مليار ريال؛ مما جعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة بلغت 22.4 مليار ريال، و19.4 مليار ريال، على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة من بين أهم 5 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك الدول الخمس 110.2 مليارات ريال، وهو ما يمثل نسبة 51.9% من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 28.5 مليار ريال في الربع الأول عام 2021م؛ مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة العربية السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة بلغت 15.9 مليار ريال و12.4 مليار ريال، على التوالي، وكانت الهند، وألمانيا، من بين أهم 5 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة العربية السعودية من تلك الدول الخمس 70.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 51.5% من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 39.7 مليار ريال أي ما يعادل 28.9% من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسية الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 18.3%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.8% والبطحاء بنسبة 7.0%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.9%، وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 73.8% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.