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مصدر مسؤول في التحالف: لا صحة لوجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون

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مصدر مسؤول في التحالف: لا صحة لوجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون مصدر مسؤول في التحالف: لا صحة لوجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون
جهودها الحالية تتركز مع القوات في التصدي جواً للمليشيا الحوثية في الدفاع عن مأرب

مصدر مسؤول في التحالف: لا صحة لوجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون

صرح مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن في تصريح لوكالة الأنباء : "بأنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون، وأن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيا الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي، وأن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيا الحوثية في الدفاع عن مأرب، مؤكداً أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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