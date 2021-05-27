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"أجياد" تُكَرّم 20 فائزًا بمسابقة "تدبر" الرمضانية بجوائز نقدية

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أقيمت خلال شهر رمضان تحت إشراف فرع الشؤون الإسلامية بمكة

كرّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة أمس، الفائزين بمسابقة حفظ آيات التفكر الإلكترونية "تدبر"، بجوائز نقدية وشهادات تقديرية والبالغ عددهم عشرين فائزًا، بحضور فضيلة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عصام الجفري، وعدد من منسوبي الجمعية، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وأقيمت المسابقة خلال شهر رمضان الماضي تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وتمثلت في تسجيل مقطع للمتسابق وهو يتلو آيات التفكر من سورة آل عمران غيبًا من الآية (190- إلى 194)، وشهدت مشاركة 480 متسابقًا من مختلف مناطق المملكة.

وأكد نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الشيخ الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن المشاركين في المسابقة يمثلون 25 مدينة ومحافظة بالمملكة، وشهدت تنافسًا كبيرًا بين المتسابقين؛ مشيرًا إلى أنها لقيت استحسانًا كبيرًا؛ حيث أشاد الجميع بفكرتها من استخدام الجمعية التقنية الحديثة في تنفيذ المسابقة وسط الظروف الراهنة.

وأضاف الجفري أن اختيار الفائزين في المسابقة جاء وفق المعايير التي وضعتها الجمعية وهي دقة التصوير والإخراج الفني، والبعد عن اللحن الجلي والخفي، وجمال الصوت والتلاوة بالتجويد، وألا تتجاوز مدة المقطع دقيقتين.

ورفع الشيخ الجفري الشكر والثناء لأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم في إنجاح المسابقة؛ سائلًا الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، كما شكر جميع المشاركين الذين لم يحالفهم الحظ؛ واعدًا إياهم في مسابقات قادمة بإذن الله.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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