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"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال الإجازة الصيفية والسفر

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"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال الإجازة الصيفية والسفر "الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال الإجازة الصيفية والسفر
نصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة

أكدت وزارة الصحة، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار ؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وسجلت "الصحة" أمس الأربعاء 1320 حالة مؤكدة وتعافي 873 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10023 حالة منها 1348 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 444780 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 427462 حالة؛ مشيرة إلى تسجيل 17 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى (7295) حالة رحمهم الله؛ فيما تم إجراء 93145 فحصًا مخبريًّا.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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