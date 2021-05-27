رغم فوزه بلقب الدوري..كونتي يرحل عن انتر ميلان

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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء، رسميا رحيل مديره الفني أنطونيو كونتي عن صفوفه بعد عدة أيام قليلة فقط من تتويجه مع الفريق بلقب بطل الدوري "الكالتشيو".

وقال إنتر ميلان في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت، جاء فيه: "يعلن نادي إنترناسيونالي ميلانو توصله إلى اتفاق لإنهاء عقده مع المدرب أنطونيو كونتي بالتراضي. يود النادي بأكمله أن يشكر أنطونيو على العمل الرائع الذي قام به، والذي تكلل بالفوز بالسكوديتو التاسع عشر. سيبقى أنطونيو كونتي في تاريخ نادينا إلى الأبد".



وقاد أنطونيو كونتي فريق إنتر ميلان في الموسمين الأخيرين، حيث نجح في الموسم الأول بإنهاء الدوري في المركز الثاني والوصول إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

بينما قاد فريق "الأفاعي" خلال الموسم المنصرم للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الخلاف مع الإدارة على شكل الفريق في الموسم القادم جعله يتخذ قرار الرحيل.

المصدر: وكالات

