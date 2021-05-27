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سفير كازاخستان لدى المملكة يزور شركة "سبيماكو الدوائية"

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استمع لنبذة عن تاريخها واستثماراتها والتقنيات التي تعمل بها في صناعة الدواء

سفير كازاخستان لدى المملكة يزور شركة

استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية- سبيماكو الدوائية محمد بن طلال النحاس، أمس الأربعاء، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك آرين، في المقر الرئيسي للشركة في الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة خالد بن صالح الخطاف.

وقدّم "الخطاف" عرضًا تعريفيًّا عن الشركة، وشرح على مجسم مصنع "سبيماكو الدوائية" في القصيم والذي تبلغ مساحته 150 ألف م2، ويضم 22 خط إنتاج من أحدث التقنيات في الصناعات الدوائية، وينتج أكثر من 400 مستحضر، تصدر إلى 14 دولة.

وخلال اللقاء استمع بيرك إلى نبذة عن تاريخ الشركة واستثماراتها والتقنيات التي تعمل بها في صناعة الدواء؛ مما جعلها الرائدة في مجال صناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تم بحث سبل التعاون ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وتأتي الزيارة امتدادًا للاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الشركة في التوسع بالأسواق الخارجية، لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير الصناعات، ورفع نسب الصادرات الدوائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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