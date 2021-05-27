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12 وفاة و 842 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

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12 وفاة و 842 إصابة بفيروس كورونا في الاردن 12 وفاة و 842 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز  :- سُجِّلت (842) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (733,198) حالة.

• سُجّلت (12) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9407) حالات.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.11%)، مقارنة مع (4.11%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (20,491) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,182,844) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (418) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (712,929) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,862) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (67) حالة، فيما غادرت (49) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (586) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 12%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 10%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 244 في محافظة العاصمة عمّان.

- 160 في محافظة الكرك.

- 109 في محافظة الزرقاء.

- 86 في محافظة إربد، منها 17 في الرمثا.

- 55 في محافظة معان، منها 12 في البترا. 

- 52 في محافظة المفرق. 

- 49 في محافظة البلقاء.

- 33 في محافظة الطفيلة.

- 16 في محافظة العقبة.

- 15 في محافظة جرش.

- 14 في محافظة عجلون.

- 9 في محافظة مأدبا.

جي بي سي نيوز

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