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مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يدشن منصة "طموح" للاستقطاب الداخلي
-
الأحد 13 يونيو 2021 01:35 مساءً
انطلاق حملة الصيف التسويقية في جميع مدن سفوري لاند الترفيهية بالمملكة
-
الأحد 13 يونيو 2021 01:35 مساءً
6 آلاف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء بـ 23 مجالاً لـ21 يوماً
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الأحد 13 يونيو 2021 01:19 مساءً
عرض ضوئي مع ألعاب نارية في سماء سيفاستوبول بمناسبة عيد روسيا الوطني
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الأحد 13 يونيو 2021 01:13 مساءً
الأردن.. عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم
-
الأحد 13 يونيو 2021 01:03 مساءً
"الاستثمارات العامة" يدعم فريقه التنفيذي بثلاثة تعيينات جديدة لتعزيز كفاءة سير العمل
-
الأحد 13 يونيو 2021 01:03 مساءً
للرجال والنساء.. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" في 16 موقعاً بالمملكة
-
الأحد 13 يونيو 2021 01:03 مساءً
"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
-
الأحد 13 يونيو 2021 01:03 مساءً
2907 قطع ذهبية ومنقولات تاريخية بشقة الزمالك.. نشرة الظهيرة
-
الأحد 13 يونيو 2021 01:00 مساءً
كأس أوروبا: برنامج مباريات الأحد
-
الأحد 13 يونيو 2021 12:52 مساءً
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مأساة شريف دسوقى ???? عمل قهوجى وجامع قمامة .. لمع نجمه فى مسلسل١٠٠ وش والقدم السكرى تسبب في بتر قدمه
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فيديو اليوم السابع
الخميس 27 مايو 2021 09:09 صباحاً
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الأحد 13 يونيو 2021 12:09 مساءً
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