أخبار عاجلة

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يدشن منصة "طموح" للاستقطاب الداخلي -
انطلاق حملة الصيف التسويقية في جميع مدن سفوري لاند الترفيهية بالمملكة -
6 آلاف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء بـ 23 مجالاً لـ21 يوماً -
عرض ضوئي مع ألعاب نارية في سماء سيفاستوبول بمناسبة عيد روسيا الوطني -
الأردن.. عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم -
"الاستثمارات العامة" يدعم فريقه التنفيذي بثلاثة تعيينات جديدة لتعزيز كفاءة سير العمل -
للرجال والنساء.. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" في 16 موقعاً بالمملكة -
"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق -
2907 قطع ذهبية ومنقولات تاريخية بشقة الزمالك.. نشرة الظهيرة -
كأس أوروبا: برنامج مباريات الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جازان.. القبض على 3 مواطنين عرّضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر

Print
جازان.. القبض على 3 مواطنين عرّضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر جازان.. القبض على 3 مواطنين عرّضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر
قائد مركبة يترك المقود ويرجع للمقعد الخلفي على الطريق العام

جازان.. القبض على 3 مواطنين عرّضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه قائد مركبة يترك المقود ويرجع للمقعد الخلفي برفقة آخريْن، وتسير المركبة على الطريق العام دون قائد؛ معرّضًا بذلك حياته وحياة الآخرين للخطر، ثم توثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من القبض عليهم، وهم (3) مواطنين في العقود الثاني والثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يدشن منصة "طموح" للاستقطاب الداخلي

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يدشن منصة "طموح" للاستقطاب الداخلي

انطلاق حملة الصيف التسويقية في جميع مدن سفوري لاند الترفيهية بالمملكة

انطلاق حملة الصيف التسويقية في جميع مدن سفوري لاند الترفيهية بالمملكة

6 آلاف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء بـ 23 مجالاً لـ21 يوماً

6 آلاف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء بـ 23 مجالاً لـ21 يوماً

الأردن.. عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم

الأردن.. عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم