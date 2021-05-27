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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل والقصيم والرياض

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل والقصيم والرياض "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل والقصيم والرياض
هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة ومكة والمدينة

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: (نجران، عسير، الباحة) تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل، القصيم، والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 42كم/ساعة؛ فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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