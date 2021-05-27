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النفط تغلق مرتفعة بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية

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أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية النفط تغلق مرتفعة بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية
توقعات بتحسن الطلب قبل ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات

أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية

أغلقت النفط على ارتفاع، الأربعاء، بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية عزز توقعات بتحسن الطلب قبل ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات، حسب اليوم.

وتفصيلاً، أنهت عقود "خام برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 16 سنتاً، أو 0.3%، لتسجل عند التسوية 68.87 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 14 سنتاً، أو 0.2%، لتبلغ عند التسوية 66.21 دولاراً للبرميل.

وتخلص الخامان القياسيان من خسائر، بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ مارس عام 2020، فيما رفعت مصافي التكرير معدلات التشغيل إلى المستويات السابقة على جائحة كورونا.

وارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.5 مليون برميل يومياً، وزاد الطلب على نواتج التقطير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب