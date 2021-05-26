أخبار عاجلة

للجمعة الثالثة على التوالي.. إيمي سمير غانم تزور قبر والدها -
السفارة الروسية تفتتح حديقة السلام في طرطوس -
شقيق سمير غانم وشقيقتها يزوران مقبرة الفنان الراحل -
السباح سيد الباروكى يعبر #قناة_السويس فى البروفة الأخيرة قبل عبوره #المانش -
تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الباحة -
خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 102 وفاة و2440 إصابة جديدة بكورونا -
"المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
الأردن يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي خميس مشيط -
كورونا في الهند.. 91702 إصابة جديدة وتسجيل 3403 وفيات -
مصر تسجّل 755 إصابة جديدة و39 وفاة إضافية بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"القضاء الإداري" يوافق على اللائحة الداخلية للمجلس وتعديل لائحة التفتيش القضائي

Print
"القضاء الإداري" يوافق على اللائحة الداخلية للمجلس وتعديل لائحة التفتيش القضائي "القضاء الإداري" يوافق على اللائحة الداخلية للمجلس وتعديل لائحة التفتيش القضائي
ناقش تقرير ندب القضاة للعمل عن بُعد بالإضافة إلى عملهم

عقد مجلس القضاء الإداري اليوم برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، جلسته عن بعد عبر منصة إدارة الرقمية، بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، إذْ وافق المجلس على اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، بالإضافة إلى مناقشة تقرير ندب القضاة للعمل عن بُعد، بالإضافة إلى عملهم.

وأضاف الدكتور الأحيدب أنّ المجلس وافق على تعديل لائحة التفتيش القضائي.

واطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الباحة

تنبيه لمركز الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الباحة

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 102 وفاة و2440 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 102 وفاة و2440 إصابة جديدة بكورونا

"المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

"المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

الأردن يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي خميس مشيط

الأردن يدين ويستنكر استهداف ميليشيا الحوثي خميس مشيط