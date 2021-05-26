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"فيسبوك": وإيران أكبر مصدر للصفحات الزائفة لتضليل المستخدمين

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"فيسبوك": روسيا وإيران أكبر مصدر للصفحات الزائفة لتضليل المستخدمين "فيسبوك": وإيران أكبر مصدر للصفحات الزائفة لتضليل المستخدمين
قالت إن الولايات المتحدة كانت أكبر هدف لتلك الحملات وأوكرانيا جاءت ثانيًا

قالت شركة "فيسبوك" إن وإيران تعتبران أكبر مصدر للصفحات الزائفة والمستخدمة لتضليل المستخدمين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، قال تقرير لـ"فيسبوك" اليوم الأربعاء إن ثلث الشبكات الـ 150 للصفحات والحسابات التي مارست "نشاطًا زائفًا منسقًا"، التي حجبها "فيسبوك" خلال الفترة بين 2017 و2020، كان مصدرها إيران أو روسيا، موضحًا أن الشبكات كانت تضم حسابات وصفحات ومجموعات مستخدمة لتضليل المستخدمين.

وحسب تقرير فيسبوك، فإن الولايات المتحدة كانت أكبر هدف لنشاط تلك الصفحات، وأن أوكرانيا كانت ثاني أكبر بلد مستهدف.

وأشار التقرير إلى أن "تلك الحملات تحاول تقويض الثقة بالمؤسسات المدنية، وإفساد النقاش العام من خلال استخدام الأدوات الرقمية نفسها التي ساهمت في تنوع الساحة العامة على الإنترنت وتمكين النقاشات الحيوية، مثل حركتَي MeToo و(حياة السود مهمة)".

وشمل تقرير "فيسبوك" تقاريره السابقة بشأن النشاط المشبوه على الموقع في الفترة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

يُذكر أن السلطات الروسية كانت قد أكدت مرارًا أنه لا توجد لها أي صلة بالصفحات الزائفة والنشاط الضار على "فيسبوك" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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