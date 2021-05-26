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المسحل يزور مقر الاتحاد المصري ويعقد اجتماعًا مع اللجنة المكلفة

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المسحل يزور مقر الاتحاد المصري ويعقد اجتماعًا مع اللجنة المكلفة المسحل يزور مقر الاتحاد المصري ويعقد اجتماعًا مع اللجنة المكلفة
شهد اللقاء بحث مسارات التعاون والبرامج المشتركة

المسحل يزور مقر الاتحاد المصري ويعقد اجتماعًا مع اللجنة المكلفة

قام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بزيارة إلى المقر الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي سيفتتح رسميًا خلال الفترة القادمة، وذلك على هامش إقامة كأس العرب لكرة قدم الصالات والتي تستضيفها حاليًا.

وعقد رئيس الاتحاد السعودي بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية اجتماعًا مع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" هاني أبو ريدة، ومع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد.


وشهد اللقاء بحث مسارات التعاون والبرامج المشتركة بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز العلاقات بين الأشقاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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