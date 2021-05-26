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افتراضيًا .. جامعة شقراء تنظم الملتقى التعريفي الأول لطلبة الثانوية العامة

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تضمن توضيحًا لكل ما يحتاج إليه الطلاب للانضمام للكليات الجامعية

افتراضيًا .. جامعة شقراء تنظم الملتقى التعريفي الأول لطلبة الثانوية العامة

أقامت عمادة السنة التحضيرية بجامعة شقراء، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع، وبمشاركة عمادة القبول والتسجيل، الملتقى التعريفي الافتراضي الأول لاستقطاب طلبة الثانوية العامة للسنة التحضيرية، والذي شارك فيه، عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي، نخبة من منسوبي عمادة السنة التحضيرية بالجامعة، وذلك ضمن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لكل شرائح المجتمع في مختلف المحافظات التي تنتشر بها كليات الجامعة.

وتفصيلاً .. تضمن الملتقى توضيحًا لكل ما يحتاج طالب المرحلة الثانوية إلى معرفته للانضمام لإحدى الكليات التي تتطلب السنة التحضيرية من تخصصات ومسارات وخطط ومناهج ومرافق، وكذلك الزي الرسمي المعتمد، حيث تناول اللقاء تعريف الطلاب والطالبات بأنظمة الجامعة ولوائحها وأقسامها ووحداتها بشكل عام، وبعمادة السنة التحضيرية بشكل خاص، وكذلك المقررات الدراسية التي سوف يدرسها الطلبة في السنة التحضيرية، كما تعرف الطلبة على التخصصات العلمية في مختلف كليات الجامعة.

وتطرق فريق عمادة السنة التحضيرية خلال استعراضه للبرامج التي تقيمها العمادة للحديث عن البرنامج التأهيلي الصيفي الذي تعتزم العمادة إقامته ابتداءً من الشهر القادم بعنوان (مستعدReady to Go )، والذي يهدف إلى تمكين الطالب المقبل على السنة التحضيرية من الاستعداد لاجتياز السنة التحضيرية بنجاح. من جهة أخرى، شاركت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة في الملتقى، وقدمت شرحًا موجزًا عن خطة القبول بالجامعة وشروطه وآلية حساب النسبة المركبة، إضافة إلى إجراءات وأنظمة القبول والتسجيل بالتخصصات المختلفة، وتزويد الطلبة بالمعلومات الإرشادية المهمة، كما تضمن الملتقى تعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وكذلك شروط ومتطلبات القبول في كل تخصص، ومسارات السنة الأولى، كما تعرف الطالب أيضًا على إجراءات التحويل والتخصيص وغيرها من المعلومات المهمة التي تساعده في اختيار التخصص المناسب واستكمال كل متطلبات القبول اللازمة، وتم فتح المجال لاستقبال أسئلة واستفسارات المشاركين حول القبول والمعادلات والإجابة عنها.

واختتم الملتقى بعرض نماذج من قصص نجاح طلبة السنة التحضيرية السابقين المتميزين، والذين قدموا الكثير من النصائح لزملائهم، تلا ذلك حوار مفتوح تمت خلاله الإجابة عن كل أسئلة الحضور وتوضيح كل الأمور التي تهم الطلبة.

افتراضيًا .. جامعة شقراء تنظم الملتقى التعريفي الأول لطلبة الثانوية العامة

افتراضيًا .. جامعة شقراء تنظم الملتقى التعريفي الأول لطلبة الثانوية العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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