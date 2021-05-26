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مخصصة للفلسطينيين.. الأردن يرحب بمعاودة أمريكا فتح قنصليتها في القدس

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مخصصة للفلسطينيين.. الأردن يرحب بمعاودة أمريكا فتح قنصليتها في القدس مخصصة للفلسطينيين.. الأردن يرحب بمعاودة أمريكا فتح قنصليتها في القدس
الملك عبدالله و"بلينكن" ناقشا سُبل سد الاحتياجات الإنسانية لغزة

مخصصة للفلسطينيين.. الأردن يرحب بمعاودة أمريكا فتح قنصليتها في القدس

أبلغ ملك الأردن عبدالله الثاني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء بترحيبه بتحرك إدارة الرئيس جو بايدن لمعاودة فتح الولايات المتحدة قنصليتها في القدس.

من جهته، قال "بلينكن" خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمّان: "تطرقت مع الملك عبدالله الثاني إلى سبل العمل معًا لسد الحاجيات الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات، وضمان توصيلها للشعب الفلسطيني. كما تناقشنا في الدور المركزي للأردن كحامٍ للأماكن المقدسة في القدس"، وفقًا لـ"رويترز".

وأعلن "بلينكن" أمس أن إدارة "بايدن" ستعاود فتح قنصليتها في القدس، التي كانت بمنزلة سفارة فعلية للفلسطينيين، إلى أن أغلقها الرئيس السابق دونالد في 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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