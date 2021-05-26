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تلتقي بالإمارات والمغرب تواجه البحرين غداً

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مصر تلتقي بالإمارات والمغرب تواجه البحرين غداً تلتقي بالإمارات والمغرب تواجه البحرين غداً
في نصف نهائي كأس العرب

مصر تلتقي بالإمارات والمغرب تواجه البحرين غداً

يلتقي منتخب لكرة قدم الصالات مع نظيره الإماراتي، بينما يجمع اللقاء الثاني منتخبي المغرب والبحرين، غداً، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتنطلق على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية مباراة مصر والإمارات في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، تليها عند السادسة مساءً المواجهة الأخرى في نصف النهائي بين منتخبي المغرب والإمارات.
وتأهل المنتخب المصري متصدراً للمجموعة الأولى بـ 7 نقاط من فوزين وتعادل، ليلاقي منتخب الإمارات وصيف المجموعة الثانية الذي جمع 6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة.
في المقابل اعتلى منتخب المغرب صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ليلاقي المنتخب البحريني وصيف المجموعة الأولى بـ 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة.
يذكر أن المباراة النهائية التي تجمع بين الفائزين من مباراتي الغد ستقام السبت المقبل في ختام كأس العرب لكرة قدم الصالات بنسختها الخامسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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