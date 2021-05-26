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"": التطورات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تؤكد الحاجة لمحادثات مباشرة بينهما

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"السيسي": التطورات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تؤكد الحاجة لمحادثات مباشرة بينهما "": التطورات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تؤكد الحاجة لمحادثات مباشرة بينهما
بحث مع "بلينكن" تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح ، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم (الأربعاء): "إن التطورات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أعادت التأكيد على الحاجة لمحادثات مباشرة بينهما بمشاركة أمريكية".

وذكر "السيسي" في بيان نشرته الرئاسة المصرية، أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أمريكي فاعل لعودة الطرفین مجددًا إلى طاولة الحوار، وفقاً لـ"رويترز".

وبحث "السيسي" و"بلينكن" تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تأسيساً على المبادرة المصرية في هذا الإطار.

وزار "بلينكن" القاهرة لعدة ساعات اليوم، في إطار جولة في الشرق الأوسط؛ تهدف إلى دعم وقف إطلاق النار، الذي أنهى أسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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