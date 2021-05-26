أخبار عاجلة

تقرير "جدوى": 46% ارتفاع في مبيعات الأسمنت.. وانخفاض إيجارات المنازل بـ3.7% -
"فلكية جدة": ذروة "شهب النهار 2021" الاثنين المقبل -
أستاذ مناعة: "كورونا" ينتقل عن طريق العين.. ويجب ارتداء نظارات كبيرة -
المندوب "الأفغاني" لدى "التعاون الإسلامي" يؤكد سِجل السعودية المشرف والحافل في خدمة الإسلام والمسلمين -
بالفيديو.. اندلاع حريق بسيارة حديثة الصنع في الأفلاج -
"الجفالي" للسيارات تفوز بجائزة "ستيفي" لأفضل ابتكار في منصات التواصل الاجتماعي -
الراعي عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "بدنا حل بقا متنا" -
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي -
الاكتفاء بفحص PCR قبل 72 ساعة للقادمين من 20 دولة (تفاصيل) -
54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

مؤتمر مجلس القبائل السورية يرفض انتخابات الأسد ..

Print
مؤتمر مجلس القبائل السورية يرفض انتخابات الأسد .. بالفيديو مؤتمر مجلس القبائل السورية يرفض انتخابات الأسد ..

جي بي سي نيوز :- رفض مجلس القبائل والعشائر السورية، في مؤتمره، الاثنين، الانتخابات الرئاسية التي سيجريها النظام السوري في 26 من الشهر الجاري.

جاء ذلك في المؤتمر العام للمجلس الذي عقد في مدينة أعزاز شمالي سوريا، بحضور شيوخ وممثلي القبائل والعشائر العربية السورية وممثلين عن التركمان والأكراد وبقية الأقليات في البلاد.

كما شارك في المؤتمر رئيس السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة نصر الحريري، وشخصيات معارضة أخرى.

وطالب المؤتمر بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام السوري، وخاصة النساء.

وأدان كلا من إيران والوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة، بسبب "جرائمها ضد المدنيين"، وطالب بإخراجها من البلاد.

وتأسس مجلس العشائر والقبائل السورية في كانون الأول/ ديسمبر 2018، وانضوت 150 قبيلة وعشيرة تحت مظلته.

وفي قضية أخرى، أدان رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية سالم المسلط في كلمة ألقاها بالمؤتمر، الاعتداءات الإسرائيلية وقصف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، مؤكدا وقوف المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته.

 عربي 21 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. اندلاع حريق بسيارة حديثة الصنع في الأفلاج

بالفيديو.. اندلاع حريق بسيارة حديثة الصنع في الأفلاج

الراعي عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "بدنا حل بقا متنا"

الراعي عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "بدنا حل بقا متنا"

"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان

"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان

بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا

بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا