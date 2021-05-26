★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- استقبل سفير المملكة لدى جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة، في مقر السفارة الثلاثاء في القاهرة، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا طلبة، الذي قدّم تهاني الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة العيد الـ75 لاستقلال المملكة.

وعبر طلبة عن تهاني الرئيس السيسي إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني بهذه المناسبة الوطنية، والتمنيات للأردن بدوام التقدّم والازدهار والاستقرار، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

بدوره، أعرب السفير العضايلة، عن تقدير الأردن وجلالة الملك لهذه اللفتة الكريمة والأخوية الطيبة، التي تعكس عمق العلاقات المتجذرة بين الأردن ومصر وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

وتزيّن مبنى السفارة الأردنية في القاهرة، منذ أمس، بشعار مناسبة العيد الـ75 للاستقلال، كما حملت أركان السفارة شعار مئوية الدولة الأردنية ورفعت الأعلام على المبنى وفي الساحات.