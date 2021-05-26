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مذكرة تفاهم بين "سعود الطبية" ومعهد البحوث لتدريب طلبة "الأمن الصحي"

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لتوفير الفرص التدريبية للجميع واستغلالها على الوجه الأمثل

مذكرة تفاهم بين

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية مذكرة تفاهم مع معهد البحوث والدراسات بالجامعة الإلكترونية لتدريب طلبة برنامج الأمن الصحي في المدينة لمدة أسبوعين.

واتفق الطرفان على ضرورة الشراكة لتوفير الفرص التدريبية للجميع واستغلالها على الوجه الأمثل، على أن يكون التدريب في مرافق المدينة الملائمة لطبيعة التدريب وأهدافه.

مثّل المدينة في توقيع الاتفاقية: المدير العام التنفيذي د. أحمد العنزي، الذي أكد أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص المدينة على تنمية الكوادر وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأمن الصحي، فيما مثل جانب المعهد العميد: د. عبد الله بن سليمان السيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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