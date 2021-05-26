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انفجار في مصنع للبتروكيماويات جنوب إيران

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انفجار في مصنع للبتروكيماويات جنوب إيران انفجار في مصنع للبتروكيماويات جنوب إيران
مقتل شخص وإصابة اثنين

انفجار في مصنع للبتروكيماويات جنوب إيران

قتل شخص وأصيب اثنان بجروح، في انفجار خط لنقل الأوكسجين إلى مصنع للبتروكيماويات في منطقة عسلوية بجنوب إيران؛ بحسب ما أفادت وكالة "إسنا" للأنباء، اليوم (الأربعاء).

وبيّن مسؤول محلي أن الانفجار وقع عند الساعة 9:20 صباح اليوم (04:50 ت غ)، وتسبب في اندلاع حريق تمكنت الهيئات المعنية من إخماده في وقت لاحق؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وتقع عسلوية المطلة على الخليج في محافظة بوشهر الجنوبية، وتعد من المناطق الأساسية للطاقة والبتروكيماويات في إيران.

وتعرضت إيران لسلسلة من الانفجارات الغامضة خلال الفترة الماضية، استهدفت منشآت حساسة، من بينها مجمع للتخصيب النووي ومصانع وخطوط وأنابيب نقل الغاز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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