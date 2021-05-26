أخبار عاجلة

المندوب "الأفغاني" لدى "التعاون الإسلامي" يؤكد سِجل السعودية المشرف والحافل في خدمة الإسلام والمسلمين -
بالفيديو.. اندلاع حريق بسيارة حديثة الصنع في الأفلاج -
"الجفالي" للسيارات تفوز بجائزة "ستيفي" لأفضل ابتكار في منصات التواصل الاجتماعي -
الراعي عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "بدنا حل بقا متنا" -
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي -
الاكتفاء بفحص PCR قبل 72 ساعة للقادمين من 20 دولة (تفاصيل) -
54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان -
في فيديو جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها -
"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان -
شرطة منطقة الرياض: استرداد "8,000,000" ريال تعود لمواطن والقبض على سارقيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السوق المالية تفرض غرامة على شركة المشروعات السياحية

Print
السوق المالية تفرض غرامة على شركة المشروعات السياحية السوق المالية تفرض غرامة على شركة المشروعات السياحية
لمخالفتها نظام السوق المالية والتعميم الصادر من مجلس الهيئة

السوق المالية تفرض غرامة على شركة المشروعات السياحية

فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على شركة المشروعات السياحية، لمخالفتها نظام السوق المالية، وتعميم صادر من مجلس الهيئة.

وأعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريال، على شركة المشروعات السياحية، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة "46" من نظام السوق المالية، وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5977/5/7) وتاريخ 2018/09/20م.

تمثل ذلك في عدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، خلال المدة المحددة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المندوب "الأفغاني" لدى "التعاون الإسلامي" يؤكد سِجل السعودية المشرف والحافل في خدمة الإسلام والمسلمين

المندوب "الأفغاني" لدى "التعاون الإسلامي" يؤكد سِجل السعودية المشرف والحافل في خدمة الإسلام والمسلمين

بالفيديو.. اندلاع حريق بسيارة حديثة الصنع في الأفلاج

بالفيديو.. اندلاع حريق بسيارة حديثة الصنع في الأفلاج

"الجفالي" للسيارات تفوز بجائزة "ستيفي" لأفضل ابتكار في منصات التواصل الاجتماعي

"الجفالي" للسيارات تفوز بجائزة "ستيفي" لأفضل ابتكار في منصات التواصل الاجتماعي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي