السوق المالية تفرض غرامة على شركة المشروعات السياحية

★ ★ ★ ★ ★

لمخالفتها نظام السوق المالية والتعميم الصادر من مجلس الهيئة

فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على شركة المشروعات السياحية، لمخالفتها نظام السوق المالية، وتعميم صادر من مجلس الهيئة.

وأعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريال، على شركة المشروعات السياحية، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة "46" من نظام السوق المالية، وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5977/5/7) وتاريخ 2018/09/20م.

تمثل ذلك في عدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، خلال المدة المحددة لها.