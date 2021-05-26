"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 27 مسجداً في 7 مناطق

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بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 27 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 7 مناطق بعد ثبوت 27 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 109 يوماً 1371 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي سبعة مساجد في كل من منطقتي مكة المكرمة وعسير، وستة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجدين في كل من مناطق الشرقية والرياض وجازان، ومسجد في منطقة الباحة.

وذكرت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد .

ودعت، المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.