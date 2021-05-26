الهيئة الملكية بالجبيل تدشن منصة "قدرة" لرعاية المواهب الفنية من ذوي الإعاقة

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أطلقتها "جسفت" لتفعيل اندماجهم في المجتمع وتنمية مهاراتهم

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، اليوم الأربعاء، منصة "قدرة" التي تطلقها الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) – فرع الجبيل؛ بهدف رعاية المواهب الفنية من ذوي الإعاقة، وذلك بحضور مدير فرع جمعية جسفت بالجبيل، نادية العتيبي، وعدد من منسوبي الجمعية، ومواهب من ذوي الإعاقة.

وأوضح المهندس "المهدي" أن وجود منصة "قدرة" خطوة جيدة من شأنها خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة الجبيل الصناعية، مؤكداً على أهمية تعظيم الفائدة من خلال تنمية وتطوير قدراتهم الفنية، واستدامة جهود المنصة لتحقيق أهدافها تجاه هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

وبيّن "المهدي" أهمية الفن ودوره البارز في رعاية ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز الممارسات الفنية التي تعمل على إكسابهم المهارات، وتفعيل اندماجهم في المجتمع، وتنمية مهاراتهم الاجتماعية، مشيداً بجهود جمعية جسفت بالجبيل الصناعية في احتضان المواهب الفنية من ذوي الإعاقة.

من جانبها أكدت مديرة جسفت الجبيل نادية العتيبي، أنه ومن منطلق تكافؤ الفرص وتنمية المواهب، أطلقنا في جسفت الجبيل منصة "قدرة"، وهي منصة فنية تهدف إلى رعاية المواهب من ذوي الإعاقة في مجتمع الجبيل، وقد حرصت الجمعية على أهمية تطوير وتنمية هذه المواهب وصقلها حتى ينشأ بيننا مجتمع فني واع، يدرك قيمة المواهب الفنية من هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وذلك وفق تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي يوفر للجميع البيئة الإيجابية والجاذبة، ويرتقي بتطلعات وطموح هذا الوطن المعطاء في أبنائه وبناته.