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جمعية قانونية تستعيد 5 ملايين ريال ميراثاً لأرملة وطفليها.. التفاصيل

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جمعية قانونية تستعيد 5 ملايين ريال ميراثاً لأرملة وطفليها.. التفاصيل جمعية قانونية تستعيد 5 ملايين ريال ميراثاً لأرملة وطفليها.. التفاصيل
كانوا يعيشون على إحسان الجمعيات الخيرية قبل صدور حكم تنفيذي في القضية

جمعية قانونية تستعيد 5 ملايين ريال ميراثاً لأرملة وطفليها.. التفاصيل

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية ساعي الدكتور ناصر المزيني عن تفاصيل إعادة 5 ملايين ريال لأرملة وطفليها كانوا يعيشون على إحسان الجمعيات، وبفضل الترافع القانوني الخيري المقدم من قبل جمعية "ساعي" صدور حكم تنفيذي باستعادة أموال ميراثهم التي حرموا منها.

وقال "المزيني" عبر برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": إن القصة بدأت عندما أحيلت لنا قضية أرملة لديها طفلان من جمعية "تكافل" الخيرية بالمدينة المنورة التي تتكفل بها معيشياً، وأمنت سكناً، وتبين أن الأرملة كانت زوجة ثانية من مواطن في الرياض، وله أولاد من الزوجة الأولى، وتوفي الرجل وترك تركة تقدر بـ5 ملايين ريال.

وأضاف: للأسف حُرِمَت الأرملة والطفلان من هذه الميراث حتى المصروف لم يكن يُرْسَل إليهم، وكانت وحيدة، ولا يوجد لديها من يترافع عنها في المحاكم، ثم جاءت إلى المدينة وجمعية "تكافل"، ثم تبنّت جمعية "ساعي" الترافع عنها في المحاكم من قبل محامي الجمعية، وكان يذهب إلى الرياض لتقديم الدعوى، ثم تعاون معنا أحد مكاتب المحاماة الكبار، وأكمل الترافع، والقضية وبحمد الله صدر الحكم النهائي واجب النفاذ بمحكمة التنفيذ بالرياض بتسليمها حقها من الميراث.

وأفاد أن جمعية "ساعي" تسعى في تبني قضايا المساكين الذي لا يستطيعون دفع قيمة الترافع، ونحاول أن نعيد الحقوق للمستفيدين، وغالباً ما تنتهي بالصلح بعدما يعرف الطرف الآخر أن هناك جمعية قانونية تولت القضية الخاصة بهذا اليتيم أو الأرمل أو المسكين.

‏وأشار إلى أن جمعية "ساعي" للخدمات القانونية تقدم خدمات التقاضي مجاناً للسعوديين والمقيمين على حد سواء من الأيتام أو الأرامل أو المساكين، وهي أول جمعية تقدم هذه الخدمة، وبعد ذلك فتحت جمعيتين لنفس الغرض، ولدينا خطة لفتح فروع لنا في منطقة مكة المكرمة وجدة وغيرها من المناطق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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