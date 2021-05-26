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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 10471.55 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10471.55 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 10471.55 نقطة
بتداولات بلغت 9 مليارات ريال لأكثر من 300 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم مرتفعاً 23.55 نقطة ليقفل عند مستوى 10471.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وتبوك الزراعية، وسليمان الحبيب، ونسيج، ومشاعر ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات عناية، والإنماء طوكيو م، وبروج للتأمين، وتشب، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 6.36%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وتبوك الزراعية، ودار الأركان، وجدوى ريت الحرمين، ومشاعر ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وعناية، والراجحي، والأهلي، وجبل عمر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية " نمو"، اليوم، منخفضاً 537.52 نقطة ليقفل عند مستوى 23730.43 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 600 ألف سهم تقاسمتها 1458 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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