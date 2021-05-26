أمير تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان ويطلع على تقرير سير العمل

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هنأه بالمركز الأول في الخدمات المقدمة لمرتادي المطارات بالمملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك عادل عبدالقادر عالوه.

وخلال اللقاء اطلع أمير المنطقة على تقرير عن سير العمل في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز والخدمات المقدمة للمسافرين والحركة التشغيلية للمطار والسعة التشغيلية للرحلات القادمة والمغادرة وكذلك على الخطوات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذها مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز لمواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

كما اطلع الأمير فهد بن سلطان على تقرير عن برنامج تقييم الخدمات العامة بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز وحصول المطار على المركز الأول من بين المطارات الإقليمية للخدمات المقدمة لمرتادي المطار مقدما لهم التهنئة لهم هذا الإنجاز

بدوره أعرب مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته السديدة.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز