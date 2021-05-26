أخبار عاجلة

المندوب "الأفغاني" لدى "التعاون الإسلامي" يؤكد سِجل السعودية المشرف والحافل في خدمة الإسلام والمسلمين -
بالفيديو.. اندلاع حريق بسيارة حديثة الصنع في الأفلاج -
"الجفالي" للسيارات تفوز بجائزة "ستيفي" لأفضل ابتكار في منصات التواصل الاجتماعي -
الراعي عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "بدنا حل بقا متنا" -
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي -
الاكتفاء بفحص PCR قبل 72 ساعة للقادمين من 20 دولة (تفاصيل) -
54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان -
في فيديو جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها -
"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان -
شرطة منطقة الرياض: استرداد "8,000,000" ريال تعود لمواطن والقبض على سارقيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان ويطلع على تقرير سير العمل

Print
أمير تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان ويطلع على تقرير سير العمل أمير تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان ويطلع على تقرير سير العمل
هنأه بالمركز الأول في الخدمات المقدمة لمرتادي المطارات بالمملكة

أمير تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان ويطلع على تقرير سير العمل

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك عادل عبدالقادر عالوه.

وخلال اللقاء اطلع أمير المنطقة على تقرير عن سير العمل في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز والخدمات المقدمة للمسافرين والحركة التشغيلية للمطار والسعة التشغيلية للرحلات القادمة والمغادرة وكذلك على الخطوات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذها مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز لمواجهة تفشي وانتشار .

كما اطلع الأمير فهد بن سلطان على تقرير عن برنامج تقييم الخدمات العامة بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز وحصول المطار على المركز الأول من بين المطارات الإقليمية للخدمات المقدمة لمرتادي المطار مقدما لهم التهنئة لهم هذا الإنجاز

بدوره أعرب مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته السديدة.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
9 وفيات و494 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

9 وفيات و494 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح