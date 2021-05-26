وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة.. ويغادرها بعد ساعات إلى الأردن

★ ★ ★ ★ ★

"بلينكن" بحث مع " السيسي " تعزيز الهدنة في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، إلى القاهرة بعدما تعهد البارحة بإعادة الاتصالات مع الفلسطينيين والدفاع عن "إسرائيل" في بداية جولة في الشرق الأوسط زار خلالها القدس ورام الله.

وتوجه "بلينكن" فور وصوله إلى قصر الرئاسة لمقابلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لمناقشة تعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لـ"رويترز".

وسيُمْضي "بلينكن" بضع ساعات في القاهرة قبل أن يتوجه إلى الأردن.

وأدّت مصر دوراً رئيسياً، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في التوسط لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية في غزة، بعد 11 يوماً من القتال.وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن