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منح ميدالية الاستحقاق لـ60 مواطناً تبرعوا بالدم 10 مرات

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منح ميدالية الاستحقاق لـ60 مواطناً تبرعوا بالدم 10 مرات منح ميدالية الاستحقاق لـ60 مواطناً تبرعوا بالدم 10 مرات
من الدرجة الثالثة وعقب صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين

منح ميدالية الاستحقاق لـ60 مواطناً تبرعوا بالدم 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطنا؛ لقاء تبرّع كل منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: المقدم أحمد حسن سالم الشهري، عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن المطير، فيصل أحمد حسن إلياس، حسام عبدالله محمد المسبح، عائد عايض عبيد البقمي، أحمد باخت بخيت الرفاعي، النقيب منصور عبدالعزيز محمد الحسيني، علي سعد محمد القرني، الدكتور رجا رمزي حسين شافعي، العريف محمد صالح محمد الحربي، سعيد محمد سعيد العماري، الدكتور عبدالله ظافر علي القحطاني، عاصف صالح محمد النشمي، محمد فهد محمد المنجم، سعود عبدالعزيز محمد الخرجي، سعد سالم ناصر القحطاني، الرقيب سلمان محمد زاند القحطاني، عبدالمجيد محمد عبدالرحمن الهيه، خالد سليمان محمد الحيدري، منيف فلاح عيد المقاطي، فيصل وراد عبدالعزيز الوراد، مشعل إبراهيم عدالعزيز البيز، عيد مسلط سلطان العتيبي، راكان عبدالعزيز علي العصيمي، الرائد محمد ضيف الله منيف العتيبي، الرائد محمد عبدالله سويلم المطيري، عمر إبراهيم عبدالله العجلان، عمر عبداللطيف كامل كردي، محمد عبدالعزيز عبدالكريم العبيدي، تركي سعد محمد المنقاش، فيصل عبدالرحمن نافع الحربي، محمد ملفي قاعد العنزي، الرقيب تركي خلف محمد الجعيد، عبدالمجيد بخيت عيضه العتيبي، إبراهيم مصلح عبدالرحمن الثقفي، الرائدعبدالله علي دشن آل مانع، الرقيب فؤاد عبدالله حسن الهويش، سعيد أحمد فايز الغامدي، عزام عبدالله حمدان الجيار، الرقيب فهد حمد فهيد القحطاني، الرائد عبدالله عثمان عبدالله العبدالجبار، مشعل خلف صالح العنزي، الوكيل الرقيب سلطان عبدالله سعد العجلان، سليمان صالح علي الدريويش، عبدالكريم محمد غدير العلي، ملهي محمد مساعد العرجاني، عبيد سعود محمد البيشي، حسن عبدالرحمن يحيى الزهراني، عبدالرحمن خالد عبدالعزيز العثمان، خالد سنوسي أحمد سنيور، سعود محمد سليمان العنزي، عوض عايض عوض الرشيدي، أحمد عيسى حسين الحربي، نشمي مساعد محمد الحربي، وائل سعيد سنيد الحربي، سعود عبدالعزيز محمد السفياني، خالد محمد عبدالله الشهري، لاحق أحمد حسن عسيري، فيصل حمد محمد الرفاعي، رئيس الرقباء سعود عليوي محمد المالكي.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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