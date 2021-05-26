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لا يصدق.. شاهد ما فعلته نحلتان بزجاجة مشروب غازي

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فيديو لا يصدق.. شاهد ما فعلته نحلتان بزجاجة مشروب غازي لا يصدق.. شاهد ما فعلته نحلتان بزجاجة مشروب غازي
التقطته امرأة في البرازيل

فيديو لا يصدق.. شاهد ما فعلته نحلتان بزجاجة مشروب غازي

يستطيع النحل فعل أشياء لا تصدق، وموهبتهم في هذه الواقعة، بعيدة تمامًا عن صنع العسل؛ بل ترتبط بمهارة يومية مركّبة يمتلكها البشر.

في غريب انتشر على الإنترنت، ظهرت نحلتان وهما تتعاونان على إزالة غطاء علبة مشروبات غازية بحِرَفية ومهارة عالية.

وظهرت النحلتان وهما ترفعان غطاء مشروب غازي، بشكل متناغم، حتى أسقطاه أرضًا، في فيديو وثّقته امرأة في ساو باولو البرازيلية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأبدى العديد من المعلقين على الفيديو إعجابهم بذكاء النحل وفطنته، على الرغم من صعوبة المهمة التي قد تبدو مستحيلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها فيديو الذكاء الحاد للنحل؛ ففي السابق استخدمت جماعات النحل حِيَلًا استراتيجية لمحاربة الدبابير القاتلة.

وفي فيديو سابق، ظهرت جماعات النحل وهي تجمع مخلفات الحيوانات وتضعها خارج الخلية، لوقف هجمات الدبابير القاتلة، التي تكره رائحة مخلفات الحيوانات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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