أخبار عاجلة

الراعي عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "بدنا حل بقا متنا" -
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي -
الاكتفاء بفحص PCR قبل 72 ساعة للقادمين من 20 دولة (تفاصيل) -
54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان -
أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في ‏نسختها الثانية -
شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيداع أكثر من مليون و600 ألف ريال بحسابات طلاب سراة عبيدة

Print
إيداع أكثر من مليون و600 ألف ريال بحسابات طلاب سراة عبيدة إيداع أكثر من مليون و600 ألف ريال بحسابات طلاب سراة عبيدة
تمثل مكافآت وإعانات مدارس التحفيظ وأبناء وبنات المعلمين المتوفين والقرى النائية

إيداع أكثر من مليون و600 ألف ريال بحسابات طلاب سراة عبيدة

اعتمد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د.حسن العلكمي، صرْف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان من العام الدراسي الحالي 1442 بمبلغ (1.672.638.95) ريالًا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

وكانت إدارة الشؤون المالية -بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب- قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتنشيطها لمن لم يصله الإيداع.مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة حسن العلكمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان

54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان

في فيديو جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

في فيديو جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان

"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان