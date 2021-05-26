مَنْح 98 متبرعًا ومتبرعة بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز

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من الدرجة الثالثة.. نظير تبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح (98) متبرعًا ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) نظير تبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: إبراهيم بن عبدالعزيز بن محمد ظافر، أحمد بن عبدالله بن منسي الطريف الحارثي، أحمد بن ممدوح بن سامي كوشك، أمل بنت محمد بن حسين نافع، أمل بنت مرعي بن شاهر قاطي القحطاني، أميرة بنت حسين بن علي آل داوود، امتنان بنت سليمان بن صالح الحسن، بخيت بن محمد بن بخيت الطوي الزهراني، بلقاسم بن ياسين بن علي آل عيسى الفقيه، بندر بن خالد بن عبدالعزيز النصار، بندر بن محمد بن محمد عتودي، تركي بن محمد بن يحيى نجار عريشي، حسن بن محمد بن حسن آل زيد الأسمري، حنان بنت حميدان بن عبدالله الوابل، حيدر إبراهيم بن محمد الرضي، خالد بن غرمان بن أحمد التوني الشهري، خديجة بنت أحمد بن صديق فلاته، خديجة بنت عبدالرحمن بن غرم الله آل حمود القرني، خلود بنت محمد خلف العلوي الحربي، دانيا بنت محمد بن أحمد شمسان، رامي بن عمر بن إبراهيم الخوتاني، رانية بنت إبراهيم بن سالم المولد، رياض بن عوض بن سعدون السحيمي الحربي، ريم بنت حسن بن أبوبكر المحضار، سارة بنت ظافر بن حمد آل عاطف القحطاني، سارة بنت عبدالعزيز بن علي آل مفطر عسيري، سلمى بنت محمد بن علي الفزعي الشمراني، شريفة بنت عبدالخالق بن علي آل سالم الأسمري، شعلا بنت محمد بن عبدالله آل زارع القرني، صالح بن أحمد بن جابر آل مرعي، صالح بن عبدالله بن رشود السلمي، صالح بن فهد بن سعيد آل منصور اليامي، صلاح بن حسين بن مقبول الطلحي، ضاحي بن عبدالله بن علي أبو صلام، عائشة بنت أحمد بن حسين خرمي، عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالعزيز الدهش، عبدالرحمن بن سعيد بن عبدالله الأسمري، عبدالرحمن بن محمد بن صالح الدوسري، عبدالعزيز بن ناصر عيد العزامي الشراري، عبدالله بن صالح بن علي الهوادية الزبيدي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم المرشد، عبدالله بن محمد بن عطيه الصبحي، عبير بنت علي بن عقلاء الفدعاني العنزي، عزام بن عطالله بن عيد الكشي الجهني، عطية بن عبده بن محمد جراد مباركي، علي أحمد محمد مدوح هزازي، علي بن حسن بن محمد حريصي، علي بن عبدالله بن زايد آل عليوي القرني، علي بن عبدرب النبي بن أحمد الدليم، علي بن محمد بن علي الفزعي الشمراني، علي بن مسفر بن ملهي العرجاني العجمي، علي بن مفرح بن جابر الخالدي، علي حسن بن أحمد الهزوم، علي حمد غازي الزايد، علي قينان بن عبدالله الصقور، عماد بن حامد بن محمد الدرويشي القرشي، عماد بن عصام بن حسن كوشك، غدير بنت ساعد بن سعيد الجدعاني، فاطمة بنت عبدالرحمن بن سالم الإمام، فاطمة بنت موسى بن علي صليلي مشيخي، فهد بن خماش بن محمد مرعي عسيري، فؤاد بن أحمد بن علي آل طامي السميري، ليلى بنت موسى بن محمد معشي، لينا بنت فهد بن سعد الصليمان، ماجدة بنت فهد بن محمد الحارثي، مبارك بن حمد بن علي حويسان آل مطارد، مبارك بن عبدالله بن راشد العصفور الدوسري، مجاهد بن معني بن لاحق آل محي، محسن بن علي بن هادي آل منصور، محمد بن خلف بن عبادة الجعفري العنزي، محمد بن عبدالله بن حسن آل منصور الشهري، مسفر بن سالم بن مسفر آل عامر العجمي، مسفر بن عبدالله بن أحمد آل شري، مسفر بن ناصر بن مسفر آل عاطف القحطاني، مصعب بن صالح بن أحمد آل عقار الزهراني، مصعب بن موسى بن حمد ملحان، مصلحة بنت محمد بن الدلح آل راضي السهيمي، معجب بن ناصر بن معجب المطيري، ممدوح بن سعود بن نواف السعيد، منى بنت شوعي بن أحمد مسرحي، منيرة بنت حسن بن حمد حوطان، ناجي بن أشواي بن عبدالله آل عويرة الكربي، ناصر بن تميم ملهي الجروي القحطاني، نايف بن عجيان بن ناشي المصارير الدوسري، نايف بن مرشد بن رشيد الصاعدي، نايف سليم بن فالح الويباري الشمري، نهى بنت حسين بن عبدالله الزرير، نواف بن علي صغير بن علي العيسى، نورة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز الشايع، نوف بنت عبدالواحد بن مقيبل الحموان، هدى بنت ناصر بن سعيد السلطاني القحطاني، هند بنت رزيق بن بخيت الترجمي الصاعدي، وائل بن عبدالله بن محمد خلاف، ياسر بن مفرح بن أحمد غزواني، يحيى بن دغمان بن حسين خجمي، يوسف بن عبدالله بن حامد صايل عسيري، يونس بن هادي بن علي دريبي مجرشي، محمد عكفي بن علي مخترش.