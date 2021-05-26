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أمانة العاصمة المقدّسة تُبرم عقداً لصيانة الحدائق بـ 6 ملايين ريال

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أمانة العاصمة المقدّسة تُبرم عقداً لصيانة الحدائق بـ 6 ملايين ريال أمانة العاصمة المقدّسة تُبرم عقداً لصيانة الحدائق بـ 6 ملايين ريال
في إطار جهودها لعمليات النظافة والتشجير وزراعة الزهور

أمانة العاصمة المقدّسة تُبرم عقداً لصيانة الحدائق بـ 6 ملايين ريال

أبرمت أمانة العاصمة المقدّسة، اليوم، عقداً لتشغيل وصيانة الحدائق والساحات بمكة المكرّمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصّصة في مجال صيانة الحدائق، بمبلغ 6.496.591 ريالاً لمدة ثلاث سنوات.

وتعمل الأمانة على تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتشجير للحدائق والشوارع وممرات المشاة وزراعة الزهور بالساحات العامة، وتأهيل المسطحات الخضراء.

ويبلغ عدد الحدائق التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدّسة 290 حديقة، وتسعى الأمانة إلى تطوير الأماكن الترفيهية، مثل المتنزهات البرية وغيرها؛ للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتقديم أفضل الخدمات البلدية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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