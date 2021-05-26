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أمانة الشرقية تُغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تُغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تُغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
حرّرت 80 مخالفة بعد تنفيذ 1660 جولة رقابية أمس

أمانة الشرقية تُغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1657 جولة رقابية و167 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت والمراكز التجارية والغذائية والأسواق ومنافذ البيع بالمنطقة؛ ما أسفر عن إغلاق تسع منشآت مخالفة، وتحرير 80 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

جاء ذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأكّدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، لرفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وضبط المخالفين، والتشديد على عدم التهاون في إغلاقها تحقيقاً للسلامة العامة.

ودعت أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، والبلدية، وذلك من خلال التواصل مع مركز البلاغات عبر الرقم 940 الذي تلقى 37 بلاغاً عن المنشآت المخالفة.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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