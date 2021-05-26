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"وافي" يدعو لإبداء الآراء حول قواعد تسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة

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"وافي" يدعو لإبداء الآراء حول قواعد تسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة "وافي" يدعو لإبداء الآراء حول قواعد تسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة
بهدف تنظيم اشتراطات تسجيل الوسطاء العقاريين.. وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة

دعا برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" العموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة القواعد المنظمة للوسطاء العقاريين المؤهلين لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة، عبر منصة استطلاع، ابتداء من 23 مايو حتى نهاية 3 يونيو 2021؛ وذلك من خلال زيارة الرابط https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/wafi/RealEstateBrokers/Pages/default.aspx.

وقال البرنامج: المشروع يهدف إلى تنظيم اشتراطات تسجيل الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة، لتحفيز الوسطاء العقاريين للدخول بفاعلية في نشاط تسويق المشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: يستهدف المشروع تنظيم الممارسات العقارية لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت الإنشاء، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في التوعية بأنظمة بيع وتسويق المشاريع العقارية تحت الإنشاء.

وأردف: النظام يتيح تقدم الوسيط العقاري بطلب الترخيص للقيد في سجل الوسطاء العقاريين بعد سداد المقابل المالي وفقًا للنموذج المُعدّ لذلك، إلى لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" ورقيًّا أو إلكترونيًّا، لتكون مدة صلاحية رخصة القيد في سجل الوسطاء لأول مرة لعام واحدة من تاريخ الإصدار، ويكون التجديد لمدة 3 سنوات.

وأشار "وافي" إلى أنه يسعى من خلال النظام الجديد إلى إيجاد بيئة تنظيمية محفزة لعمل القطاع الخاص في السوق العقاري؛ وذلك من خلال سلسلة من التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقارية التي تضمن تطوير التنظيمات العقارية لمشاريع البيع على الخارطة، على نحو يدعم ويرسخ روابط الثقة والصدق والشفافية بين أطراف العلاقة في السوق العقاري، في إطار يحقق توافق المصالح وحماية الحقوق ويواكب متطلبات السوق.برنامج البيع والتأجير على الخارطة وافي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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