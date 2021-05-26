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"وزير التعليم": السنة الدراسية 3 فصول كل فصل 13 أسبوعاً.. 12 إجازة خلال العام

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"وزير التعليم": السنة الدراسية 3 فصول كل فصل 13 أسبوعاً.. 12 إجازة خلال العام "وزير التعليم": السنة الدراسية 3 فصول كل فصل 13 أسبوعاً.. 12 إجازة خلال العام
قال: ستتم إضافة مواد جديدة العام المقبل وتطبيق خطط مطورة

قال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، إن العام الدراسي المقبل سيشهد 3 فصول دراسية، وكل فصل يتكون من 13 أسبوعاً، وإجازة مدتها أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر.

وتابع: ستتم إضافة مواد جديدة العام المقبل، وتطبيق خطط مطورة، وهناك 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد.

وأوضح أن منصة #مدرستي حققت أرقاماً عالمية؛ مؤكداً أهمية سرعة الحصول على لقاح #كورونا قبل الأول من #أغسطس.

وأضاف الوزير، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن آلية التقويم الدراسي_الجديد لعام 1443هـ: نشكر المعلمين والقائمين على العملية التعليمية على جهودهم خلال الجائحة، كما نشكر الأسر التي ساندت المدارس والجامعات.

وتابع: نشكر دولتنا العظيمة التي قدّمت كل السُبل لاستمرار التعليم خلال جائحة #كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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