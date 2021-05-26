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"حماة النيل".. انطلاق مناورات عسكرية ضخمة بين والسودان بالخرطوم

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"حماة النيل".. انطلاق مناورات عسكرية ضخمة بين مصر والسودان بالخرطوم "حماة النيل".. انطلاق مناورات عسكرية ضخمة بين والسودان بالخرطوم
تستمر 5 أيام بهدف توحيد أساليب العمل للتصدّي للتهديدات المتوقعة للبلدين

انطلقت، اليوم الأربعاء، المناورات العسكرية "حماة النيل" بين الجيشين السوداني والمصري في مناطق متعددة بالسودان، والتي تستمر حتى 31 مايو الجاري.

المناورات تتم في مواقع مثل قاعدة "وادي سيدنا" شمالي منطقة أم درمان في الخرطوم، وتشكل أم درمان إحدى المدن الثلاث المكوّنة للعاصمة السودانية الخرطوم.

وكان المتحدث العسكري المصري قد أفاد السبت، وفق سكاي نيوز عربية، بأن عناصر من الجيش المصري وصلوا إلى السودان؛ للمشاركة في مناورات "حماة النيل".

وتشارك في هذه المناورات عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

ويهدف التدريب العسكري إلى تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين.

ويأتي التدريب استكمالاً لسلسلة التدريبات السابقة مثل "نسور النيل1"، و"نسور النيل 2".

وبحسب الإعلام العسكري تهدف هذه التدريبات إلى تبادل الخبرات العسكرية، وتعزيز التعاون، وتوحيد أساليب العمل للتصدّي للتهديدات المتوقعة للبلدين.المناورات العسكرية حماة النيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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