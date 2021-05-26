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"المركزي" يتيح إضافة منافع تغطية مخاطر كورونا لوثائق التأمين الصحي للقادمين للسياحة والزيارة

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"المركزي" يتيح إضافة منافع تغطية مخاطر كورونا لوثائق التأمين الصحي للقادمين للسياحة والزيارة "المركزي" يتيح إضافة منافع تغطية مخاطر كورونا لوثائق التأمين الصحي للقادمين للسياحة والزيارة
للفترة المتبقية لتلك الوثائق من خلال التواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة

أعلن البنك المركزي السعودي، إمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لوثائق التأمين الصحي السارية -غير المشتملة على المنفعة- للمؤمّن عليهم الحاليين القادمين لغرض السياحة والزيارة؛ وذلك للفترة المتبقية لتلك الوثائق، من خلال التواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي إلحاقًا بإعلانه المؤرخ في 20/ 9/ 1442هـ الموافق 2/ 5/ 2021م، عن إضافة تغطيات مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لمنتج التأمين الصحي للقادمين من خارج المملكة من غير المواطنين السعوديين (للسياحة والزيارة والعمرة). كما تأتي حرصًا على صحة وسلامة المواطنين السعوديين والمقيمين على حد سواء، وتسهيلًا للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

علمًا بأنه يمكن للمؤمن عليهم عند وجود أي معوقات، التواصل عبر موقع البنك المركزي (ساما تهتم) www.samacares.sa أو الرقم المجاني ٨٠٠١٢٥٦٦٦٦.البنك المركزي السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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