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19 ترخيصًا وتسجيلًا تقدّمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

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19 ترخيصًا وتسجيلًا تقدّمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 19 ترخيصًا وتسجيلًا تقدّمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
لتدعيم استثمارات القطاع

19 ترخيصًا وتسجيلًا تقدّمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

أدى تطوير منظومة التراخيص في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى إتاحة إصدار 19 ترخيصًا وتسجيلًا لمختلف فئات الخدمات التي تستدعيها بيئة الأعمال المحلية؛ حيث أصدرت الهيئة ضمن هذه المنظومة وخلال العام المنصرم 2020، أكثر من 318 ترخيصًا وتسجيلًا، أسهمت في تسهيل تقديم الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية.

وتقدم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نوعين من التراخيص وفقًا لأنظمتها، تشمل تراخيص فردية وتراخيص فئوية من النوع (أ) ومن النوع (ب)، وأصدرت خلال العام الماضي 130 ترخيصًا و188 تسجيلًا لمقدمي الخدمات؛ فيما سهلت إجراءات إصدارها إلكترونيًّا عبر بوابة مخصصة لها، كما وضعت الهيئة حدًّا أقصى للمدة المستغرقة لمعالجة التراخيص التي تتطلب الدراسة بنحو 15 يومًا للإصدار و10 أيام للإلغاء.

وتشمل التراخيص التي تقدّمها الهيئة خدمات الإنترنت (ISP) وخدمات الرسائل القصيرة (SMS)، وخدمات الاتصالات باستخدام نظام الفيسات (VSAT)، والترخيص الموحد ذي البنية التحتية، إضافة إلى خدمات الاتصال الثابتة ذات البنية التحتية، وخدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية ومشغل الشبكات الافتراضية لإنترنت الأشياء (vno-IoT).

وتتيح الهيئة الحصول على تراخيص خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (GMPCS)، وتشغيل أنظمة وشبكات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (GMPCS)، وكذلك خدمات الاتصالات عريضة النطاق عبر الأقمار الصناعية.

كما تتولى الهيئة ترخيص تقديم خدمة الإنترنت للطائرات في أجواء المملكة، وخدمة الهاتف المتنقل على الطائرات في أجواء المملكة، إضافة إلى تقديم خدمات تأجير مرافق الاتصالات (CSP)، وخدمات البيع بالجملة للبنية التحتية وخدمات التصديق الرقمي.

وتصدر الهيئة تسجيلات لتقديم خدمة التتبع وتسجيل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية، وتقديم مراكز الاتصال، وخدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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