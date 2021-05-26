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برنامج التحول الوطني ينظم ملتقى عن تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي

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برنامج التحول الوطني ينظم ملتقى عن تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي برنامج التحول الوطني ينظم ملتقى عن تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي
برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. استعراض للفرص المرشحة

برنامج التحول الوطني ينظم ملتقى عن تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي

تحت رعاية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ينظم برنامج التحول الوطني -بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- ملتقى بعنوان "تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في برنامج التحول الوطني"، يوم الأحد القادم الموافق 30/ 5/ 2021م، عبر برنامج "زوم".

ويناقش الملتقى، التعريفَ والتوعية للقطاع غير الربحي ببرنامج التحول الوطني ومستهدفاته، واستعراض الفرص المرشحة للشراكة بين برنامج التحول الوطني والقطاع غير الربحي، ومواءمة برامج ومشاريع برنامج التحول الوطني مع برامج ومشاريع منظمات القطاع غير الربحي، كما سيشارك في الملتقى عدد من المتحدثين؛ لمناقشة أبرز قضايا القطاع غير الربحي، وأهداف برنامج التحول الوطني وطموحاته لهذا القطاع نحو تحقيق رؤية المملكة العربية 2030.وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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