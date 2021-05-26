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التخصصات الصحية تفعّل نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية

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التخصصات الصحية تفعّل نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية التخصصات الصحية تفعّل نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية
بهدف أتمتة وتنظيم آلية قبول العضويات في الجمعيات الصحية بشكل كامل

التخصصات الصحية تفعّل نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية

فعّلت الهيئة للتخصصات الصحية، خدمة نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية المندرجة تحت إشرافها؛ بهدف أتمتة وتنظيم آلية قبول العضويات في الجمعيات الصحية بشكل كامل.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن النظام يأتي في إطار التحول الرقمي عبر أتمتة الأعمال والخدمات وتحويلها إلى منظومة إلكترونية؛ بهدف التسهيل على المستهدفين من الممارسين الصحيين والمهتمين الراغبين في الحصول على عضوية في إحدى الجمعيات الصحية.

وأشار إلى أن النظام يمنح ثلاثة أنواع للعضويات: "عضوية عاملة" وتشترط حصول المتقدم على بطاقة تسجيل مهني في تخصص الجمعية، وعضوية "انتساب" للمهمتين في تخصص الجمعية دون شرط الحصول على تسجيل مهني في نفس التخصص، وعضوية "طالب" والتي يمنحها النظام للطلاب فقط.

وأضاف القثامي أن الهيئة تشرف على إدارة 50 جمعية صحية، تمنح الممارسين الصحيين والمهتمين فرصة المشاركة المجتمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مختلف التخصصات، وتعزز الانتماء المهني لديهم من خلال إطلاعهم على أهم التطورات العلمية المستجدة، تحقيقًا لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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