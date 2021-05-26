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اعتماد اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

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اعتماد اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها اعتماد اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها
المركز: دخلت حيز النفاذ وتسري أحكامها على جميع الكائنات الفطرية

اعتماد اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

أعلن #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية، اعتماد اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

ونوّه المركز، اليوم، بأن اللائحة دخلت حيز النفاذ وتسري أحكامها على جميع الكائنات الفطرية في المملكة.

للاطلاع على تفاصيل اللائحة:

https://www.ncw.gov.sa/Resources/Starways.Libraries/Items/GetFile.ashx?ListName=Regulations&SiteName=DataLists&File=53d74437-db38-4745-a958-60dc54c36ace&SiteCollectionUrl=https://www.ncw.gov.sa&UpdateCounter=true

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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