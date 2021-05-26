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عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الإرهابية في معارك صعدة ومأرب

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عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الإرهابية في معارك صعدة ومأرب عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الإرهابية في معارك صعدة ومأرب
وحدات من الجيش شنت قصفًا مدفعيًّا استهدف تجمعات وتحركات معادية في محزام

عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الإرهابية في معارك صعدة ومأرب

أعلن الجيش اليمني سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية، في معارك شهدتها جبهات القتال في محافظتيْ صعدة ومأرب خلال الساعات الماضية.

وقال قائد لواء حرب (1) في الجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي: إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات التدخل السريع في الجيش ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في "وادي عار وجبال البليسة"، في مديرية الصفراء بصعدة.

وأكد الغنيمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن المعارك خلّفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، إلى جانب تدمير عتاد قتالي تابع للمتمردين.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن وحدات من الجيش شنت قصفًا مدفعيًّا استهدف تجمعات وتحركات معادية في جبهة محزام ماس شمال غرب مأرب؛ أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا؛ في حين قُتِل آخرون في قصف مماثل للجيش استهدف تجمعات وتحركات للمتمردين الحوثيين على امتداد جبهة المشجح.مليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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