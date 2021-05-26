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الاكتفاء بفحص PCR قبل 72 ساعة للقادمين من 20 دولة (تفاصيل)
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السبت 05 يونيو 2021 07:23 مساءً
54 شخصاً متهاوناً يواجهون غرامة تصل لـ200 ألف والسجن بجازان
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السبت 05 يونيو 2021 07:20 مساءً
في فيديو جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها
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السبت 05 يونيو 2021 07:03 مساءً
"الحريري" يطالب الحكومة بتسديد مستحقات المحكمة الخاصة بلبنان
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السبت 05 يونيو 2021 07:03 مساءً
شرطة منطقة الرياض: استرداد "8,000,000" ريال تعود لمواطن والقبض على سارقيها
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السبت 05 يونيو 2021 07:03 مساءً
أمير حائل يرعى غدًا جائزته للإبداع والتميز في نسختها الثانية
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السبت 05 يونيو 2021 06:29 مساءً
شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب"
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السبت 05 يونيو 2021 06:12 مساءً
حقيقة أم خيال؟.. تقرير استخباري أمريكي لا يحسم جدل الكائنات الفضائية
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السبت 05 يونيو 2021 05:58 مساءً
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية
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السبت 05 يونيو 2021 05:58 مساءً
الأولمبي السعودي يُجري حصة تدريبية.. بعد إلغاء ودية أستراليا
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السبت 05 يونيو 2021 05:58 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
بلينكن: مساعدات لغزة وفتح القنصلية بالقدس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 26 مايو 2021 10:13 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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