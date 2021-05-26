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زوجة سمير غانم لا تعلم حتى الآن بوفاته.. فصلوا عنها التلفاز ولا يرتدون الأسود

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زوجة سمير غانم لا تعلم حتى الآن بوفاته.. فصلوا عنها التلفاز ولا يرتدون الأسود زوجة سمير غانم لا تعلم حتى الآن بوفاته.. فصلوا عنها التلفاز ولا يرتدون الأسود
"رضوان": تتواجد بالعناية المركزة ومسحتها "سلبية" وحالتها صعبة وتحتاج للمساندة

زوجة سمير غانم لا تعلم حتى الآن بوفاته.. فصلوا عنها التلفاز ولا يرتدون الأسود

بعد موجة من الشائعات انتشرت عبر وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، كشف الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، مساء الثلاثاء، عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال الإعلامي المصري، في أول ظهور له في برنامجه "مساء دي إم سي" بعد وفاة سمير غانم: إن "دنيا وإيمي سمير غانم شايلين شيلة ثقيلة أوي، ويتحملون ما لا يمكن أن يتحمله أي إنسان بعد وفاة والدهم سمير غانم، وفي ظل المعاناة الصحية التي تعانيها والدتهما".

وأوضح أنه يتواجد والفنان حسن الرداد يوميًّا مع دنيا وإيمي؛ لمساندتهم بعد رحيل الأب الذي لا يعوضه أي شخص.

وعن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، قال رضوان إنها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان سمير غانم؛ بسبب ظروفها الصحية الصعبة؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وأوضح أن آخر مسحتين تم إجراؤهما لها؛ كانت نتيجتهما سلبية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن ذلك لا يعني التعافي الكامل من الإصابة؛ مشيرًا إلى أنها متواجدة حتى الآن في الرعاية المركزة، وأنها تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الإعلامي المصري إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز في مرحلة صعبة وشديدة؛ مضيفًا: "المسحة سلبية لأننا في أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة وشديدة وأشد من الإصابة بكورونا، وما لهاش علاج معين؛ ولكنها مجموعة من العلاجات اللي بتساعد الجسم إنه يشفى".

وشدد على أن "ظروف دلال عبدالعزيز الصعبة، أجبرت أسرتها على عدم إخبارها بوفاة سمير غانم حتى الآن؛ كاشفًا أنها لا تزال متواجدة بالرعاية المركزة، ولهذا نحاول أن نخفي عنها الأمر لدرجة إننا بنمثل".

وذكر: "بداية تم فصل التلفاز المتواجد داخل الرعاية المركزة، وإقناعها بأن الأمر يشمل المستشفى بأكملها، وعرض مواد مسجلة كي تجد شيئًا تشاهده أثناء تواجدها".

وتابع: "كما أنهم لا يرتدون الملابس السوداء أثناء تواجدهم معها، ويحاولون صنع ابتسامات غير صادقة، كي لا تشك في الأمر، بالإضافة إلى سحب هواتفها منذ اللحظة الأولى لدخولها المستشفى".

وطلب رامي رضوان من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز "حالتها سلبي كورونا؛ لكن الحالة صعبة، وأرجوكم بقدر ما أسعدوكم ادعوا لها بالشفاء العاجل".

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، الذي انتقلت على إثره للمستشفى، قبل أن ينتقل زوجها الفنان سمير غانم للمستشفى هو الآخر، ويغادر عالمنا نتيجة لمعاناته مع المرض، عن عمر ناهز 84 عامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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