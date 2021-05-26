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تتعهد بـ100 مليون دولار لتأسيس صندوق لدعم السياحة بالتعاون مع البنك الدولي

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السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لتأسيس صندوق لدعم السياحة بالتعاون مع البنك الدولي تتعهد بـ100 مليون دولار لتأسيس صندوق لدعم السياحة بالتعاون مع البنك الدولي
#قمة_تعافي_القطاع_السياحي انطلقت بالرياض والعاصمة مقر إقليمي لمنظمة السياحة العالمية

السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لتأسيس صندوق لدعم السياحة بالتعاون مع البنك الدولي

أعلنت اليوم عن تعهدها بـ100 مليون دولار لتأسيس صندوق لدعم #السياحة بالتعاون مع البنك الدولي.

وكانت قد انطلقت اليوم في الرياض #قمة_تعافي_القطاع_السياحي بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب وأمين عام منظمة السياحة العالمية ومشاركة قادة القطاعين الخاص والعام.

واختارت منظمة السياحة العالمية الرياض لتأسيس مقرها في الشرق الأوسط.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب: يجب التعاون لتمكين قطاع #السياحة من التعافي وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة، وهذه إحدى الأولويات التي شاركتها مع زملائي الوزراء المشاركين في #قمة_تعافي_القطاع_السياحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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